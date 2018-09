Slachterijen weren Belgische varkens vanwege varkenspest

Drie nieuwe kadavers gevonden in België. Vion en Tönnies weren Belgische varkens. POV spreekt zich niet expliciet uit voor een ophokplicht van uitloopvarkens.

Binnen en buiten de varkenssector heerst veel angst voor de Afrikaanse varkenspest (AVP). In België zijn na de eerste 2 gevallen nog 3 nieuwe kadavers van wilde zwijnen met Afrikaanse varkenspest gevonden. Die lagen vlakbij de plaats waar de eerste dode zwijnen zijn aangetroffen, in Belgisch Luxemburg, in de gemeente Etalle. Daarmee komt het aantal besmettingen op 5. De Belgische Boerenbond noemt het logisch en te verwachten bij groepsdieren dat nog meer zwijnen zijn besmet met de ziekte.

Lees verder onder de kaart.

Bron: OIE en kaart Boerenbond

Export

Vier dagen na de vondst van AVP voelen de Belgen de gevolgen van de ziekte binnen hun landsgrenzen. De export van varkensvlees naar belangrijke, niet-Europese afzetmarkten, zoals Japan, Zuid-Korea en China ligt voorlopig stil. Dat geldt ook voor de levende export van varkens naar slachterijen Vion in Nederland en Tönnies in Duitsland. Tönnies laat weten de situatie rond AVP dagelijks te volgen en weer Belgische varkens aan te voeren als dat verantwoord is. Vion reageert op een soortgelijke wijze.

Ondervoorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, Paul Cerpentier, is niet blij met maatregel van Vion en Tönnies, maar zegt er begrip voor te hebben omdat het virus erg risicovol is. Cerpentier hoopt wel dat op termijn wordt gewerkt met zones, zodat de vleesexport naar niet-EU-landen voor een deel van België weer mogelijk is.

Risico-inschatting

POV-voorzitter Ingrid Jansen noemt de situatie ‘bijzonder zorgwekkend’. Dit geldt voor zowel de situatie in België, als in Oost-Europa waar de ziekte al veel langer heerst.

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) pleit voor een afgewogen risico-inschatting van de ziekte, door deskundigen uit binnen- en buitenland. Deze risico-inventarisatie dient dan als uitgangspunt voor maatregelen tegen AVP.

Spoedoverleg ministerie

De POV stelt na het spoedoverleg op het landbouwministerie van afgelopen vrijdag vast dat een goede risico-inschatting in Nederland te lang uitblijft. Om die reden is het enorm belangrijk dat op voorhand iedereen in de sector er alles aan doet om Afrikaanse varkenspest buiten Nederland te houden, zegt Jansen.

De varkenshouderij staat voor een collectieve opdracht: houd AVP buiten de grenzen

Politiek bezorgd

Ook de politiek is bezorgd over de ziekte in het buurland. VVD-Kamerlid Helma Lodders: “Ik maak me zorgen. De varkenshouderij staat voor een collectieve opdracht: houd AVP buiten de grenzen.” Samen met CDA-collega Jaco Geurts heeft Lodders een serie Kamervragen aan de minister gesteld, waar de Kamerleden voor vrijdag antwoord op willen. Nederland heeft, in tegenstelling tot Frankrijk, geen extra maatregelen genomen na de ontdekking van varkenspest in België.

Ophokplicht

De POV spreekt zich niet expliciet uit voor een ophokplicht van uitloopvarkens, zoals biologische varkens. De POV vindt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen om de ziekte te weren, zolang er geen regels voor zijn.