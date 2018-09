Schreijer-Pierik: Nederland reageert te laconiek op Afrikaanse varkenspest

Nederland reageert te laconiek op de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest bij wilde zwijnen in België. Dat vindt Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA).

Ze roept Eurocommissarissen Phil Hogan (landbouw) en Vytenis Andriukaitis (gezondheid) op om de buurlanden van België aan te spreken op hun plicht om om verspreiding van de varkensziekte te voorkomen. Ze heeft spoedvragen gesteld.

Gedwongen preventieve maatregelen nodig

Schreijer-Pierik vindt dat de omliggende landen gedwongen moeten worden om de preventieve maatregelen uit te voeren. “Dat betekent óók het zorgvuldig reduceren en uitroeien van wilde zwijnen in de schone gebieden rondom en buiten besmette zones”, zegt Schreijer.

“Het is onverteerbaar dat bepaalde Nederlandse provincies hun taken op het gebied van populatiebeheer verwaarlozen. Het nulstandsbeleid buiten de nationale parken Veluwe en Meinweg is in Nederland tot een lege huls geworden. Zo wordt gespeeld met de toekomst en levens van honderden agrarische gezinsbedrijven, duizenden banen en miljoenen varkens”, vindt Schreijer-Pierik.

Financiële voorziening voor toekomstige onkosten

Ze vraagt aan de Eurocommissarissen ook om een financiële voorziening voor onkosten van toekomstige ruimingen en compensatie voor getroffen varkensbedrijven.