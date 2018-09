Rutte: opgekochte varkensrechten niet meer beschikbaar

De varkensrechten die via de warme sanering van de varkenshouderij uit de markt worden gehaald, blijven niet beschikbaar voor de varkenshouderij.

Dat heeft minister-president Mark Rutte nog eens herhaald tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, vrijdagavond 21 september. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren vroeg hier naar, nu de POV ervoor pleit om de fosfaatproductieruimte die vrij komt bij de sanering beschikbaar te houden voor de varkenshouderij. “Ik wil heel graag van de minister-president weten of het kabinet gewoon de rug recht houdt en niet de productierechten bij de boeren laat”, wilde Thieme weten. Het antwoord van Rutte was kort: “Ja.”

Kritiek op saneringsregeling

Op de saneringsregeling voor de varkenshouderij is kritiek vanuit de oppositie. Een groot deel van de oppositie wil dat alle € 200 miljoen voor de warme sanering voor de varkenshouderij ook daadwerkelijk wordt gebruikt om bedrijven op te kopen en niet voor innovaties en voor andere sectoren. In het huidige plan wordt € 120 miljoen besteed aan het opkopen van varkensrechten, € 60 miljoen voor innovatie en verduurzaming van de varkenshouderij, geitenhouderij en pluimveehouderij. Tijdens de algemene politieke beschouwingen diende Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren een motie in op dit punt. Ondanks de steun van SP, PvdA, GroenLinks, Denk, 50Plus en PVV, haalde PvdD geen meerderheid.

Bedrijfsovernamefonds jonge boeren

PvdD, GroenLinks, SP, PvdA en Denk willen ook extra duurzaamheidseisen stellen aan het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren, waar het kabinet € 75 miljoen voor uittrekt. Ze vinden dat het geld alleen besteed mag worden aan bedrijven die de biodiversiteit niet onder druk zet of naar bedrijven die omschakelen naar een bedrijfsvorm die de biodiversiteit niet onder druk zet.

Op korte termijn voorstel overnamefonds

Rutte legde uit dat het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren de jonge ondernemers in staat moet stellen om met de bedrijfsovername ook een ontwikkelingsstap te maken richting vernieuwing en verduurzaming. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal op korte termijn met haar voorstel voor het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren komen. Deze zal ook aansluiten bij de landbouwvisie gericht op kringlooplandbouw, die ze recent presenteerde.