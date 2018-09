Advies POV aan POR-ontheffingshouders: ga in beroep

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) adviseert POR-ontheffinghouders beroep in te dienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen de afwijzing van hun bezwaarschrift door RVO.nl.

De varkenshouders tekenden bezwaar aan tegen de afwijzing van de verlenging van de POR-regeling. Het gaat om 60 varkens- en pluimveehouders die eerder dit jaar eerst de gang naar de rechter maakte en vervolgens werden doorverwezen naar RVO.nl.

De POR-regeling is kort gezegd een vrijstelling voor dierrechten bij volledige mestverwerking op het bedrijf.

Lees verder onder de tweet.

Bezwaren bundelen

Het indienen van een beroep bij het CBb is de laatste mogelijkheid die de veehouders hebben in hun poging om de POR-regeling te behouden. De POV wil de veehouders helpen door de bezwaren te bundelen en heeft hiervoor ook een standaard bezwaarschrift op de site staan die ingevuld moet worden.

Omdat het CBb waarschijnlijk dit jaar geen uitspraak meer doet moeten de voormalig ontheffingshouders ervoor zorgen over voldoende dierrechten te beschikken of hun veestapel in krimpen.