LTO Noord: Geen eten uit risicogebied AVP meenemen

Nog steeds is de situatie rondom Afrikaanse varkenspest (AVP) zorgelijk.

Niet alleen in Roemenië, maar ook in China zijn de AVP-uitbraken niet onder controle. LTO Noord waarschuwt via de website nogmaals om geen eten en drinken mee te nemen uit risicogebieden in Centraal en Oost-Europa en herhaalt hiermee de oproep van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV).

Waarschuwingsbord langs Duitse snelwegen om afval weg te gooien in afsluitbare containers. - Foto: Judith Waninge

Verspreiding via eten en drinken

Het AVP-virus kan via eten en drinken verspreid worden, vooral in vlees en vleeswaren. Via de waarschuwingsbrieven van de POV die in 6 verschillende talen beschikbaar zijn worden alle bedrijven opgeroepen om Oost-Europese medewerkers geen etenswaren mee te laten nemen uit hun thuisland. Niet alleen Nederland doet een oproep, ook op de parkeerplaatsen in Duitsland, zoals op de A2 bij Hannover, hangen posters met waarschuwing in meerdere talen om geen etenswaren weg te gooien, maar in afgesloten afvalcontainers te gooien.