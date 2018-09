‘Jammer’, luiden reacties op vertrek Jansen en Douma

POV-voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric Douma maakten vrijdag gelijktijdig bekend dat zij hun taak neerleggen. Tot december gaat het huidige bestuur gewoon door.

Bestuurder van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en varkenshouder Mark Vossen wist al even dat vicevoorzitter Eric Douma en voorzitter Ingrid Jansen het bijltje er bij neerleggen. Dat geldt ook voor de 3 andere leden van het dagelijks bestuur. De meeste Nederlanders kregen het nieuws afgelopen vrijdag te horen. Een verrassing, dat mag wel gezegd worden.

Voltallig bestuur

Vossen vindt het jammer dat de 2 bestuurders die afgelopen jaren het gezicht van de varkenshouderij vormden, stoppen. Niettemin respecteert hij hun besluit. Hij vindt dat beide vertrekkende bestuurders hard werkten om te komen tot een belangenbehartiger voor de varkenshouderij. Dat zij nu hun vertrek aankondigen terwijl de POV nog geen jaar draait in deze samenstelling, vindt Vossen niet vreemd.

Vertrouwenscommissie gaat aan de slag om opvolgers voor te stellen

Vossen: “Bestuurders komen en gaan. Dat hoort erbij. We gaan gewoon door tot eind dit jaar als voltallig bestuur. In de komende maanden gaat de vertrouwenscommissie aan de slag om opvolgers voor te stellen.”

Vee&Logistiek

Henk Bleker, voorzitter van brancheorganisatie Vee&Logistiek, vindt het ook jammer dat Jansen en Douma stoppen als POV-bestuurder. Bleker: “Het begrip voor elkaar en het vertrouwen in elkaar groeide tijdens de contacten die we hadden. Dat is belangrijk voor een goede samenwerking.”

Over de timing van hun vertrek blijft Bleker op de vlakte. “Je kunt je altijd afvragen of het moment juist is dat een bestuurder stopt. Het is inderdaad waar dat de vorming van de POV een feit is. Anderzijds is veel werk aan de winkel voor de varkenshouderij.”

Het is belangrijk in de keten de krachten te bundelen, en nog op korte termijn ook

Samenwerking

Als het aan Bleker ligt wordt de samenwerking tussen primaire sector en de handel en slachterijen komende jaren nog veel intensiever. Hij ziet het liefst een brancheorganisatie ontstaan waarin de hele varkensvleesketen is georganiseerd. Bleker: “Het is niet meer van deze tijd om te denken dat je als primaire sector alleen aan het roer staat. Het is belangrijk in de keten de krachten te bundelen, en nog op korte termijn ook.” Bleker is dat van mening omdat er maatschappelijk en politiek veel op de sector afkomt komende jaren.

Centrale Organisatie voor de Vleessector

Ook vanuit de vleessector wordt het aanstaande vertrek van de twee varkensvoorlieden betreurt. De samenwerking tussen de POV en Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) was altijd prima, vertelt de COV-woordvoerder. Hij prijst Jansen en Douma dat zij er in slaagden een belangenbehartiger te vormen voor de varkenssector en gaat er vanuit dat de POV met waardige opvolgers komt.