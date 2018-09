Fransen eisen meer actie tegen varkenspest

Franse varkenshouders en de boerenbond FNSEA eisen meer actie om Afrikaanse varkenspest uit het land te houden.

De boeren willen dat er schrikdraad komt om gebieden waar wilde zwijnen voorkomen maar ook om varkenshouderijen in de betrokken regio. Verder moeten de bossen en natuurgebieden daar tot verboden gebied worden verklaard voor mensen.

Verscherpt toezicht en betere samenwerking

"We hebben de afgelopen 2 weken regelmatig de bevestiging gezien van nieuwe gevallen door de Belgische autoriteiten. Het verontrustende oprukken beangstigt de FNSEA, de bond van varkenshouders FNP en de nationale jagersbond FNC. De laatste gevallen bevinden zich op een hooguit een paar kilometer van de Franse grens. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat de varkenspest ook in ons land binnendringt", staat in een verklaring. De organisaties willen verder dat er verscherpt toegang komt in de hele grensregio Meurthe-et-Moselle. Zij dringen er ook op aan de samenwerking te versterken tussen Frankrijk, Belgie en Luxemburg bij het ruimen van alle zwijnen in de regio ‘zonder dat er een oncontroleerbare verspreiding plaatsvindt’.