Frankrijk neemt maatregelen tegen AVP

De Franse minister van landbouw Stéphane Travert heeft onmiddellijke maatregelen aangekondigd na de ontdekking van 2 gevallen van Afrikaanse varkenspest in België op net 10 kilometer van de Franse grens.

In de grensregio’s worden varkensbedrijven en slachthuizen onder surveillance geplaatst, moeten varkenshouderijen de bioveiligheid verder opvoeren, worden wilde zwijnen verscherpt gecontroleerd en komen beperkingen voor de jacht. Die maatregelen worden ook met de grootst mogelijke strengheid uitgevoerd.

Grote bedreiging voor Franse veehouderijen

De grensregio’s dienen verder zo snel mogelijk een actieplan op te stellen onder leiding van de dienst voor de voedselveiligheid DGAL. “AVP vormt een grote bedreiging voor de Franse varkenshouderijen. Er bestaat geen vaccin noch een behandeling tegen deze besmetting. De bevestiging dat het virus in België aanwezig is, vormt een nieuwe progressie van de ziekte die een onmiddellijke reactie vereist gezien de grote economische gevolgen voor de Franse landbouw en voedingsindustrie”, aldus Travert. Zijn ministerie wijst er daarbij op dat de ziekte geen gevaar vormt voor de mens of de volksgezondheid.