EU slacht 2,7% meer varkens in eerste helft 2018

In Nederland steeg het aantal slachtingen met 5,5% naar 7,9 miljoen.

In het eerste halfjaar van 2018 zijn er in de EU 129.782.000 varkens geslacht. Dat is 2,7% meer dan in het eerste halfjaar van 2017. Dat heeft het Europees statistisch bureau, Eurostat, naar buiten gebracht.

Duitsland slacht minder varkens

De meeste EU-landen hebben meer varkens geslacht. In enkele landen, waaronder Duitsland, is er minder geslacht. Duitsland slachtte 0,8% minder varkens: 28,4 miljoen tegen 28,6 miljoen vorig jaar in dezelfde periode. De Duitse productie staat onder druk onder invloed van wet- en regelgeving voor milieu en welzijn. Ook de import van levende slachtvarkens daalde.

Nederland plust 5,5%

Spanje slachtte 6% meer varkens; 26,6 miljoen tegen 25,1 miljoen een jaar eerder. In Nederland steeg het aantal slachtingen met 5,5%: 7,9 miljoen tegen 7,6 miljoen vorig jaar. In Denemarken lag het aantal slachtingen 3,7% hoger op 8,9 miljoen slachtingen. Polen, land in opkomst, slachtte 11,4 miljoen dieren, 5,7% meer dan vorig jaar.

Eurostat heeft ook de productiecijfers in tonnen berekend. Het statistiekbureau komt dan uit op een productie van 12.033.000 ton, 3,7% meer dan vorig jaar. Dat betekent dus dat de karkasgewichten hoger zijn dan vorig jaar.