Daling Beursprijs varkens gestopt

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft staan op € 1,31 per kilo geslacht gewicht. Daarmee komt een eind aan een fikse prijsdaling in de varkensmarkt. In vier weken tijd ging 16 cent van de prijs af.

In Duitsland keert langzaam de rust weer in de markt. Woensdag dreigde het nog even mis te gaan, maar uiteindelijk vonden de partijen elkaar toch in een onveranderd prijsniveau. Daarmee werd een verdere prijsdaling afgewend. Grote slachterijen probeerden de prijs verder omlaag te krijgen, maar volgden uiteindelijk de stabiele notering van producentenvereniging VEZG.

Ook de aanbodsdruk vanwege de prijsverlagingen in de afgelopen weken en de vondst van Afrikaanse varkenspest bij zwijnen in België lijkt te normaliseren. De onzekerheid ebt zo wat uit de markt en daarmee is de prijsdaling in de markt tot staan gebracht.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs liet vrijdag 28 september eindelijk weer eens een positief resultaat zien. Het gemiddelde prijsniveau steeg met 3 cent naar € 1,43 per kilo geslacht gewicht. Daarmee ligt deze prijs nu weer 3 cent boven de Vereinigungspreis. Dit geeft aan dat de markt toch weer wat beter is dan aan het begin van de week.

Of daarmee voorlopig de kou uit de lucht is, moet nog blijken. Varkenshoudersvakbond ISN gaat desondanks voorlopig al uit van een verdere stabilisering in de komende week.