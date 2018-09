DCA Beursprijs zakt met 3 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 3 cent verlaagd naar € 1,33 per kilo geslacht gewicht. Daarmee ligt de prijs 14 cent lager dan 3 weken geleden.

De Boerenvarkensprijs noteert € 1,48 per kilo, hetgeen ook 3 cent lager is dan afgelopen week. “De markt verbetert snel en zal spoedig weer stijgen”, luidt het hoopvolle commentaar bij deze notering.

De prijsdaling in Duitsland en Nederland in de afgelopen twee weken heeft duidelijk effect gehad op het aanbod van slachtrijpe varkens. Zowel in Duitsland als Nederland nam het aanbod uit vrees voor verdere prijsverlagingen toe. Desondanks blijft het aanbod in Duitsland kleiner dan vorig jaar. In Nederland kwamen in week 36 wel iets meer varkens aan de haak. Ondanks een lager slachtgewicht was ook de vleesproductie groter dan in dezelfde week van vorig jaar. De voorafgaande weken werden in Nederland ook tijdelijk wat minder varkens geslacht, maar over het hele jaar gerekend komen er dit jaar wekelijks ruim 14.000 varkens meer aan de haak dan in 2017.

De ontdekking van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in België helpt niet mee om de varkensmarkt tot rust te krijgen. De vrees voor uitbreiding van deze ziekte zorgt voor veel onrust. Desondanks verliep de handel op de internetveiling van de Duitse varkensbeurs toch niet zo slecht. De aangeboden varkens werden allemaal verkocht en het gemiddelde prijsniveau kon zelfs nog iets herstellen. Uiteindelijk steeg de prijs met 1 cent naar € 1,46 per kilo. Daarmee blijft de afstand ten opzichte van de Vereinigungspreis (€ 1,44) echter erg krap. Daaruit kan worden opgemaakt dat de prijsdruk nog niet is verdwenen.