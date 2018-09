DCA Beursprijs keldert 7 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 7 cent verlaagd naar € 1,36 per kilo geslacht gewicht. Vorige week ging er al 4 cent van de prijs af. Daarmee is de prijsopleving van de voorbije weken bijna teniet gedaan (zie grafiek).

De Boerenvarkensprijs gaat voor de komende week met 8 cent onderuit naar € 1,51 per kilo. Vorige week werd deze notering nog gelijk gehouden. De prijsdaling van 7 cent afgelopen woensdag in Duitsland veroorzaakte daar veel onzekerheid in de markt. Dit resulteerde in een toenemend aanbod aan varkens op de markt. Hierdoor wordt de markt wat overvoerd, want de vraag is wat afwachtend. Het resultaat was vrijdag te merken op de veiling van de Duitse varkensbeurs. De biedingen op de Teleporc-veiling vielen nog lager uit, waardoor het gemiddelde prijsniveau op de veilingen met nog eens 7 cent daalde. De middenprijs van de veiling bleef steken op € 1,48 en daarmee kwam de opbrengst niet hoger uit dan de Vereinigungspreis van afgelopen woensdag. Dit resultaat versterkt het vermoeden dat de Vereinigungspreis en de slachterijnoteringen komende week verder zullen dalen. In een stabiele markt ligt de veilingprijs namelijk zo’n 5 cent boven de Vereinigungspreis.