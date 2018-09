Chinese overheid legt Noord-China plat

De Chinese autoriteiten hebben per direct een vervoersverbod ingesteld voor levende varkens en varkensproducten in heel noordelijk China.

Dit is bedoeld om de verdere verspreiding van Afrikaanse varkenspest (AVP) tegen te gaan. Het verbod slaat ook op markten.

Momenteel zijn er 6 provincies getroffen door AVP, op verscheidene plaatsen in China. In deze provincies was al een vervoersverbod ingesteld, nu komen daar alle aangrenzende provincies bij. Het totale gebied met een vervoersverbod beslaat nu Noord-China alsmede een deel van Oost-China.

Onduidelijk is hoe de vervoersverboden zullen uitpakken in de praktijk. Volgens persbureau Reuters zijn prijzen in Noord-China al aan het dalen omdat daar boerderijen met overschotten aan varkens zitten. In zuidelijk China daarentegen gaan prijzen omhoog omdat daar tekorten ontstaan.

