‘Bewegingsjacht en dempers nodig voor jacht zwijnen’

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor inzet van bewegingsjacht, nachtzichtapparatuur en geluidsdempers op jachtgeweren om bij wilde zwijnen de nulstand te kunnen bereiken.

Dat laat Janneke Eigeman namens de jagersvereniging weten. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) deed onlangs een oproep aan provincies, wildbeheereenheden (WBE) en terreinbeheerders om alles te doen wat mogelijk is om het risico op een uitbraak van Afrikaanse varkenspest onder wilde zwijnen te voorkomen.

De huidige mogelijkheden van jagers zijn volgens Eigeman bij lange na niet afdoende om de wildstand zo laag te krijgen dat dit risico omlaag gaat. “Een jager doet er nu 40 tot 60 uur over om één wild zwijn te schieten. Daarmee redden we het niet.”

Ook jagen in natuurgebieden

Met bewegingsjacht, nachtzichtapparatuur en geluidsdempers op jachtgeweren is het volgens de jagersvereniging een stuk gemakkelijker om de wildezwijnenstand omlaag te brengen. “Daarbij moet gejaagd worden in alle gebieden, ook in natuurgebieden”, aldus Eigeman.

De jagersvereniging wil niet inhoudelijk reageren op het geruchtmakende verhaal dat Poolse jagers everzwijnen in België zouden uitzetten voor de plezierjacht. Het Waalse radio- en tv-station RTBF bracht dat verhaal op basis van een anonieme bron naar buiten. “In dit soort crisissituaties gaan ontzettend veel geruchten de ronde. Wij hebben dit verhaal ook gehoord. Meer kan ik er niet over zeggen”, aldus Eigeman.

Preventief ruimen varkensbedrijven

In België zijn inmiddels 9 wilde zwijnen aangetroffen met Afrikaanse varkenspest. Woensdag 26 september wordt meer bekend over het preventief ruimen van varkens op bedrijven in de 10-kilometerzone.