Beursprijs zakt nog eens 2 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 2 cent verlaagd naar € 1,31 per kilo geslacht gewicht. Het is de vierde prijsverlaging op rij. In een periode van vier weken is de prijs 16 cent omlaag gegaan.

De Boerenvarkensprijs daalt voor de komende week met 2 cent naar € 1,46 per kilo. In de afgelopen weken haalde de beheerder van deze notering 13 cent van de prijs af. Wel wordt een sprankje hoop bij de notering afgegeven: “Markt lijkt positiever.” Daarbij moet wel worden gezegd dat vorige week al gezinspeeld werd op een snelle verbetering van de markt. De varkensmarkt kreeg afgelopen week opnieuw een tik te verwerken vanuit Duitsland. De Vereinigungspreis moest nog eens met 4 cent onderuit. Daarmee werd de hoop op stabilisering in de markt weer de grond ingeslagen en stak onzekerheid opnieuw de kop op. Aan het eind van de week gloort er opnieuw weer wat hoop op stabilisering in de markt. Dit wordt ondersteund door de prijsontwikkeling op de Duitse internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc). Het gemiddelde prijsniveau op de internetveiling klom vrijdag 21 september met 1 cent naar € 1,45 per kilo. Daarmee is het prijsverschil ten opzichte van de Vereinigungspreis (€ 1,40 per kilo) weer toegenomen tot 5 cent per kilo. Een dergelijk verschil geeft normaal gesproken een stabiele marktsituatie weer. Onzekerheid blijft er echter ook, zeker omdat de vondsten van Afrikaanse varkenspest in België de nodige onrust veroorzaakt.