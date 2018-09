België rekent op EU-steun bij AVP-crisis

De Belgische varkenssector heeft ernstig te lijden onder de AVP-besmettingen bij wilde zwijnen.

Het Afrikaanse varkenspestvirus (AVP) is bij 6 wilde zwijnen aangetroffen. Als gevolg daarvan hebben slachterijen in Nederland (Vion) en Duitsland (Tönnies) de grenzen voor Belgische varkens gesloten en worden vleesproducten inmiddels door elf derde landen geweerd. De stemming in de sector is zeer negatief.

Financiële tegemoetkomingen

Onze zuiderburen rekenen op financiële steun uit Europa om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden. Dat zegt Jan Pauwels, woordvoerder van het Vlaamse Ministerie van Omgeving, Natuur en Landbouw. “We zijn bezig een actieplan te maken over de aanpak van de Afrikaanse varkenspest. Op basis van dat plan vragen we of er Europese middelen vrijgemaakt worden voor financiële tegemoetkomingen voor bedrijven die schade hebben geleden. Europa is in het verleden in gelijkwaardige situaties over de brug gekomen.”

Maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen

Een van de mogelijke maatregelen om verdere verspreiding van AVP te voorkomen is het plaatsen van een hekwerk om het risicogebied met wilde zwijnen. Op die manier moet worden voorkomen dat besmette zwijnen het gebied verlaten en het virus verspreiden. Pauwels laat weten dat de bouw van het hekwerk niet op korte termijn plaatsvindt. “Mogelijk is dit een optie op middellange termijn met behulp van Europese ondersteuning.”

België rekent in dit dossier zeer hard op steun vanuit Europa, aangezien de financiële gevolgen van de uitbraak bijzonder groot kunnen zijn voor veel bedrijven

Volgens Pauwels wordt momenteel overleg gevoerd over te nemen maatregelen en eventuele schadevergoedingen. Mogelijk worden varkensbedrijven dubbel omheind en moeten zij extra maatregelen treffen op het gebied van biosecurity. “België rekent in dit dossier zeer hard op steun vanuit Europa, aangezien de financiële gevolgen van de uitbraak bijzonder groot kunnen zijn voor veel bedrijven”, aldus de landbouwwoordvoerder.

Vleesvarkensnoteringen

De basisprijzen voor biggen kelderden woensdag met € 3,50 naar € 15. Inclusief toeslagen beuren varkenshouders niet of nauwelijks € 30 per big. “Zeer verliesgevend”, aldus de Vlaamse varkenshouder Bart Vergote, die met angst en beven uitkeek naar de bekendmaking van de vleesvarkensnoteringen.

Lees ook: ‘Situatie rond Afrikaanse varkenspest is dramatisch’