Belgen pleiten voor Europese AVP-aanpak

Om verdere verspreiding van Afrikaanse varkenspest te voorkomen heeft de Belgische varkensvleesketen een 5-puntenplan gelanceerd.

Deze maatregelen zijn volgens de boeren, voerindustrie en vleesverwerkende sector essentieel om verspreiding van AVP tegen te gaan. Eerste punt in het plan is een Europese aanpak en bij de handhaving en afbakening van de besmette zone. Wilde zwijnen kunnen immers makkelijk de grens met Luxemburg en Frankrijk oversteken. De aanpak van het virus is dus niet alleen een Belgische aangelegenheid. De andere maatregelen hebben effect op de afzet van van varkensvlees en slachtrijpe varkens en het indammen van de populatie wilde zwijnen.

Geen groter risico in Nederland

In Nederland is het risico op insleep van Afrikaanse varkenspest niet enorm toegenomen na de uitbraak in Wallonië. Dat is de conclusie na het spoedoverleg van de varkensvleesketen en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De POV schrijft dat het risico groter is dat Nederland Afrikaanse varkenspest binnenhaalt uit Oost-Europa dan uit België. Nederland neemt daarom geen extra maatregelen om Afrikaanse varkenspest buiten de deur te houden. De zorgen over een AVP-uitbraak in Nederland blijven niettemin onverminderd groot, schrijft de POV.

De POV heeft tevens een feitenoverzicht op haar website gepubliceerd over Afrikaanse varkenspest.