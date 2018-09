Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in België

In de Belgische gemeente Etalle (provincie Luxemburg) is Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij 2 wilde zwijnen. De Belgische voedselveiligheidsautoriteit (FAVV) heeft dat bevestigd.

Het is voor het eerst dat Afrikaanse varkenspest in West-Europa is vastgesteld.

De besmetting is vastgesteld door regulier onderzoek naar de ziekte bij wilde varkens. De Belgische autoriteiten nemen maatregelen om eventuele verspreiding van de ziekte te voorkomen. De maatregelen hebben onder andere betrekking op de jacht in het gebied waar de besmetting is vastgesteld. Er zijn geen varkensbedrijven besmet.

Afrikaanse varkenspest verspreidt zich razendsnel in Oost-Europa

De Afrikaanse varkenspest verspreidt zich razendsnel in het oosten van Europa. In de eerste 8 maanden van dit jaar werden in de EU al 4.800 gevallen van de virale ziekte gemeld: 3.800 gevallen bij everzwijnen en 1.000 haarden op kleine varkenshouderijen en professionele varkensbedrijven. “Daarmee komt de teller nu al boven het aantal haarden dat in het volledige jaar 2017 geteld werd”, weet de Belgische Boerenbond. “In 2017 waren er 4.100 besmettingen, waarvan 250 bij gedomesticeerde varkens.”

Flyers FAVV naar veehouders

Het FAVV had al gewaarschuwd voor Afrikaanse varkenspest en had daarom 3 flyers opgesteld en uitgedeeld: één voor veehouders, één voor jagers en één voor het grote publiek.