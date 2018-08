Voor- en nadelen van varkens enten zonder prikken

Technische gegevens Een varkenshouder krijgt de Idal voor naaldloze, interdermale vaccinatie in bruikleen wanneer hij vaccin van MSD gebruikt dat geregistreerd is voor naaldloze toediening. MSD verzorgt het onderhoud van de Idal, nadat de varkenshouder bij MSD aangeeft dat zijn injector daaraan toe is. De prijs van naaldloze vaccinatie in de varkenshuid is vergelijkbaar met een vaccinatie met naald in het spierweefsel van het dier. Bij naaldloze entingen in de huid wordt vaccin gebruikt dat 10 maal geconcentreerder is dan bij intramusculaire vaccinatie. De doses is daarom 0,2 milliliter, in plaats van 2 milliliter. Training voor nieuwe gebruiker Een nieuwe gebruiker van de Idal-techniek krijgt een training aangeboden van MSD, waarin wordt uitgelegd hoe het apparaat werkt en hoe het vaccin op de juiste wijze in de huid wordt toegediend.