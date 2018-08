Voldoende grove deeltjes voor beste biggenvoer

Voor de samenstelling van voer voor gespeende biggen is een goede ontwikkeling van het maag- en darmstelsel net zo belangrijk als een goede voerefficiëntie.

Voor een optimum tussen beiden is de juiste mix van fijne en grove deeltjes in het voer. Uit een onderzoek van 4 HAS-studenten in opdracht van voerfabrikant ABZ blijkt dat voor de beste groeiprestaties voer de volgende verhoudingen moet hebben: 85% fijne deeltjes (<500 µm), 10% middelgrote deeltjes (500-1.000 µm), 2,5% grove deeltjes (1.000-1.400 µm) en 2,5% zeer grove deeltjes (>1.400 µm). Maar bij een focus op de maag- en darmgezondheid is de volgende verhouding gewenst: 50% fijne deeltjes, 30% middelgrote deeltjes, 5% grove deeltjes en 15% zee grove deeltjes.

Hoger aandeel grove deeltjes

Een optimum voor een betere voederconversie met behoud van de maag en darmgezondheid ligt tussen deze 2 samenstellingen. Voer met een groot aandeel kleine delen leidt tot een verbetering van de voederconversie. Op basis van de mestconsistentie en uitval van de biggen bleek dat een hoger aandeel grove deeltjes gezondere biggen oplevert.

De invloed van voer op de gezondheid van varkens is belangrijk. Volgens de Duitse professor Kamphues van de Tierärtzliche Hochschule in Hannover is 40% van het antibioticagebruik het gevolg van verteringsproblemen.