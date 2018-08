Vitamine D3 belangrijk voor botopbouw vleesvarken

Op vleesvarkensbedrijven worden in de eerste weken na opleg regelmatig stramme dieren gezien. Dit kan tot meer kreupelheid en uitval leiden.

De eerste periode na spenen is belangrijk om dergelijke problemen te voorkomen, stelt De Heus Voeders. In de eerste weken na spenen kan osteochondrose optreden waarbij beschadigingen aan het kraakbeen in de gewrichten ontstaat door afsterving van bloedvaatjes. Osteochondrose lijkt erfelijk te zijn en wordt regelmatig bij sectie aangetroffen bij biggen van 10 weken oud.

Vitamine D3

Na het spenen verharden de botten zich, in deze periode is bijvoorbeeld vitamine D3 noodzakelijk om voldoende opname van calcium en fosfor uit voer te garanderen. Deze 2 stoffen zijn belangrijk voor de botontwikkeling. Voor een goede opname van vitaminen en mineralen moeten biggen gezond zijn, alleen een gezond darmsysteem kan vitaminen en mineralen opnemen.

Blessures door transport of rennen

Stramheid kan bij pas opgelegde biggen ook ontstaan door spierpijn door ‘sportblessures’. Dit soort blessures kunnen ontstaan bij het transport. Een andere belangrijke oorzaak is de activiteit van de biggen in de relatief ruime hokken waar ze gedurende de eerste weken in verblijven. Hoe meer de biggen rondrennen, hoe meer kans op blessures aan spieren en gewrichten.