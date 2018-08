Varkenstermijnmarkt schiet omhoog na Chinees AVP uitbraak

Nadat er een tweede en derde uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in China is gerapporteerd afgelopen weekend, is de termijnmarkt van Chicago voor vleesvarkens deze week flink gestegen.

De notering voor oktober stond op 13 augustus nog op 51,65 dollarcent per pound en steeg richting eind van de week op 17 augustus naar 58,6 dollarcent. Een stijging van meer dan 13%. Inmiddels is de notering op de termijnmarkt weer iets gedaald naar 56,225 dollarcent op 21 augustus. Ook de noteringen voor december en februari volgend jaar laten een vergelijkbaar beeld zien. De huidige aantallen van ruimingen door AVP in China zijn te laag om veel invloed te hebben op de varkensprijzen op wereldmarkt. Dit kan wel het geval zijn als er meer dieren geruimd moeten worden. Regels mogelijk aangescherpt China is vooral een importerend land voor wat betreft varkensvlees. Veel invloed voor de export van het Aziatische land zal het niet hebben. Het is moeilijk te voorspellen wat voor invloed AVP zal hebben voor de export van varkensvlees vanuit de Verenigde Staten en de EU richting China. China is en blijft een belangrijk land voor de afzet van varkensvlees. In de eerste helft van dit jaar heeft de EU iets meer dan 680 duizend ton varkensvlees naar China geëxporteerd. Frans van Dongen, van de COV, verwacht echter niet dat China de regels voor import van varkensvlees gaat versoepelen, maar eerder gaat aanscherpen om nieuwe uitbraken te voorkomen.