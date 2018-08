Tönnies gaat meer beren slachten en past prijsmasker aan

De Duitse varkensslachterij Tönnies wil meer beren gaan slachten omdat meer varkenshouders overwegen beren te gaan afmesten.

De slachterij speelt hiermee in op het verbod op onverdoofd castreren dat per 1 januari 2019 in Duitsland geldt.

Uitbetaling aanpassen

Tegelijkertijd gaat de slachterij de uitbetaling voor beren aanpassen. Dit, omdat het vlees van deze dieren slechter te vermarkten is dan dat van gelten. De belangrijkste wijziging betreft het gewichtstraject van de aangeleverde beren waarmee de slachterij berengeur wil voorkomen en geen beren meer wil weigeren. Op de locaties Rheda, Weissenfels, Sögel en Kellinghusen wordt het prijsmasker per 17 september dit jaar aangepast.