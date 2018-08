Tekort aan grondstoffen drijft voerkosten varkens op

Varkensbedrijven met een brijvoerrantsoen moeten het komend halfjaar het rantsoen bijsturen, omdat er een kleiner aanbod van grondstoffen is en de prijzen van deze droge grondstoffen stijgen. Ook is er een tekort aan CCM.

De kostprijs zal door hogere voerkosten voor mengvoer- en brijvoerbedrijven rond € 5 per afgeleverd varken stijgen in het komende halfjaar. Dat verwachten voerspecialisten.

De belangrijkste bijproducten in de varkenshouderij zijn tarwezetmeel, aardappelstoomschillen, weiproducten en tarwegistconcentraat. Het aanbod van grondstoffen is lager dan gebruikelijk. Vooral het aanbod van aardappelproducten, zoals stoomschillen, zijn minimaal beschikbaar vanwege lagere opbrengsten in de aardappelteelt.

Zuivelproducten als alternatief wel voldoende beschikbaar

Een alternatief voor aardappelproducten zijn zuivelproducten, zoals kaaswei, die nog wel ruim voldoende beschikbaar zijn. Het is onwaarschijnlijk dat er stoomschillen uit het verre buitenland gehaald worden. De transportkosten zijn hiervoor te hoog.

Bij een tekort aan deze bijproducten zal dus ook meer aanvullend voer of andere bijproducten in het brijrantsoen worden gebruikt, waardoor de voerkosten per varken stijgen.

Varkenshouder moet meer vooruit plannen

Angri van Schijndel, verkoopleider varkensproducten bij Bonda, verwacht dat varkenshouders het komend halfjaar rekening moeten houden met een stijging in de voerkosten van € 4 tot € 5 per afgeleverd varken. De geringe beschikbaarheid zal betekenen dat varkenshouders meer vooruit dienen te plannen.

“Een schommeling in het rantsoen is niet wenselijk voor de groei en gezondheid van de varkens”, aldus van Schijndel. Hij geeft aan dat ze voor het product BasiQ geen leveringsproblemen voorzien.

Tekort aan CCM

Door tegenvallende maisoogsten in Nederland wordt ook een tekort aan CCM voor de varkenshouderij verwacht. Het gros zal uit het buitenland moeten worden gehaald. AgruniekRijnvallei heeft hierop voorgesorteerd door bij de eerste tekenen van droogte het aandeel CCM in het voer te minimaliseren, aldus Johan Schuttert, commercieel directeur bij de voerleverancier. Hij geeft aan dat AgruniekRijnvallei dit jaar CCM voornamelijk uit Duitsland haalt, vanuit de Rijnstreek waar de mais er nog wel goed bij staat.

Lees verder onder de foto

Door het tekort aan snijmais wordt mais die normaal gesproken voor CCM staat gepland, nu als snijmais gehakseld. - Foto: Hans Prinsen

Mengvoerpakket met € 3 per 100 kilo omhoog

Schuttert verwacht dat het mengvoerpakket voor bedrijven die droogvoer verstrekken met deze grondstofprijzen voor varkenshouders richting het einde van het jaar met € 3 per 100 kilo zal stijgen. Waarbij er ook nog een reële kans is dat de voerkosten nog meer zal gaan stijgen.

Rundveehouders vragen meer snijmais vanwege tegenvallende maisoogsten. Door de lange periode van droogte is niet alleen minder gras beschikbaar, maar geeft ook de teelt van snijmais minder opbrengst per hectare. Door het tekort aan snijmais wordt de mais die normaal gesproken als CCM staat gepland, nu als snijmais gehakseld. Dat brengt meer op.

BasiQ als alternatief voor CCM

Ook Angri van Schijndel, verkoopleider bij Bonda verwacht dat er vanuit Nederland een minimale hoeveelheid CCM beschikbaar is voor varkenshouders. “BasiQ, is een goed alternatief in plaats van CCM,” aldus van Schijndel. Ondanks de 20% duurdere tarweprijzen is het nog steeds een interessant produc voor in het varkensrantsoen, zegt de voerspecialist.

Daarnaast is het een product dat leverbaar is. De voerspecialist roept op om tijdig te laten optimaliseren en te bestellen, want naast beperkte beschikbaarheid van producten is er ook een tekort aan beschikbare chauffeurs die het voer rond brengen.

Geen tekort aanvullend eiwit verwacht

Dat veevoedergrondstoffen in heel Europa schaars zijn, is duidelijk, geeft Nevedi-directeur Henk Flipsen aan, en dat zal zeker prijsopdrijvend werken. Hoeveel dit is, zal per diersoort en per voerleverancier verschillen door de verschillende inkoopposities.

Een tekort aan aanvullend eiwit verwacht Flipsen echter niet. Als het niet zo dichtbij als mogelijk te halen is, dan komt het zo ver weg als nodig”.