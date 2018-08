Situatie Afrikaanse varkenspest blijft zorgwekkend

Jan Vernooij, voorzitter sectorcomissie varkens van Vee & Logistiek Nederland, vindt de situatie rondom Afrikaanse varkenspest (AVP) zorgwekkend en houdt zijn hart vast voor de varkenssector.

Vernooij vermoedt dat de Afrikaanse varkenspest AVP-situatie in Roemenië, maar ook in China al veel erger is dan nu bevestigd wordt. Echter, het verbieden van varkenstransporten richting Oost-Europa is niet de oplossing volgens Vernooij. De transporteurs van varkens nemen hun verantwoordelijkheid met onder meer dubbele reiniging van de wagens. Ook de medewerkers uit Oost-Europa die voor langere tijd hier zijn, geven niet het hoogste risico op insleep. Vernooij vindt wel de vele buitenlandse auto’s die naast de vrachtwagens op de parkeerplaatsen staan zorgwekkend. Deze staan naast de vrachtwagens met losse grondstoffen vanuit de getroffen landen.

140.000 varkens in Roemenië besmet via Donau

Het water uit de Donau wordt aangemerkt als oorzaak van de besmetting van een van de grootste varkensbedrijven in Roemenië waar 140.000 varkens van het Roemeense bedrijf Tebu Consult zijn geruimd. In de regio Braila, waar het geruimde bedrijf staat, waren uit voorzorg al 29.000 varkens geruimd om een verdere besmetting te voorkomen. Gicu Dragen, hoofd van de gezondheidsdienst voor dieren in Roemenië, zegt dat de afgelopen tijd forse inspanningen zijn geleverd om verdere verspreiding van AVP in de regio tegen te gaan. Er zijn nu echter sterke vermoedens dat de besmettingen via het water gaan.

Zogenoemde backyard farmers worden verdacht van het dumpen van dode, met AVP-geïnfecteerde varkens in de Donau. In de Donau zijn meerdere dode varkens gevonden, melden lokale kranten.

Roemenië heeft moeite om de AVP-crisis onder controle te krijgen. Half juli heeft de Roemeense regering hulp gevraagd aan de Europese Unie (EU) om financiële steun voor de bestrijding van AVP in het land. Ondanks dat de veel landen in de EU meeleven met de situatie in Roemenië, heeft de EU niets toegezegd.

Een dood wild zwijn, geïnfecteerd met AVP, in Oost-Europa.Foto: Petr Satran, Czech State Veterinary Administration

Angst voor verspreiding AVP in Azië

Wereldvoedselorganisatie FAO dringt aan tot meer regionale samenwerking, betere monitoring en maatregelen tot ingrijpen om verdere verspreiding van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Azië te voorkomen. “AVP kent geen grenzen. Uitbraken zoals deze zijn belangrijk om ons te laten inzien dat we met meerdere landen moeten samenwerken, zegt Kunhavi Kadiresan, assistent-directeur van FAO.

De snelle verspreiding van AVP in China en het feit dat de uitbraken meer dan 1.000 kilometer uit elkaar liggen kan betekenen dat het AVP-virus zich elk moment naar andere landen in Azië kan verspreiden, waarschuwt FAO. Er is geen effectief vaccin om varkens tegen het virus te beschermen. De ziekte vormt geen bedreiging voor de humane gezondheidszorg. maar heeft een verwoestende werking op varkens.

Tot nu toe hebben de Chinese autoriteiten meer dan 24.000 varkens gedood in 4 provincies. China produceert veel varkensvlees en huisvest naar schatting de helft van de varkens in de wereld, zo’n 500 miljoen dieren.

Het is niet de eerste keer dat AVP buiten Afrika is geconstateerd, de uitbraken in Europa en Zuid-Amerika gaan al terug naar de jaren 60 van de vorige eeuw. Het virus is nu opnieuw actief in Oost-Europa. Door geografische ligging van de ontdekte uitbraken in China laait de angst op dat het snel verspreidende AVP-virus de grens overgaat naar buurlanden van China of het Koreaanse schiereiland, waar de handel en consumptie van varkensvlees hoog is.

Inmiddels zijn de varkensprijzen op de termijnmarkt van Chicago verder opgelopen. Dat komt door de zorgwekkende toestand in Azië.

Snel opsporen van AVP-besmetting cruciaal voor Nederland

Om de schade voor de Nederlandse varkenshouderij beperkt te houden, is het snel opsporen van een besmetting van groot belang. Een varkenshouder ziet zijn varkens dagelijks en kan het beste opmerken of er iets aan de hand is. Als er klinische verschijnselen zijn van AVP moet de varkenshouder deze melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bloederige diarree en snel en veel sterfte bij zieke dieren zijn 2 van deze verschijnselen.

NVWA-medewerkers bezoeken het bedrijf samen met de Gezondheidsdienst voor Dieren en de eigen dierenarts. Wageningen Bioveterinary Research onderzoekt eventuele monsters.

Ook al wordt de kans op insleep van AVP in Nederland als klein gezien, het kan niet voor 100% uitgesloten worden.