Restanten afgebrande stal Didam uit de grond

Twee kranen scheppen de laatste restanten uit de grond van de vleesvarkensstal in Didam die 31 juli tot de grond afbrandde.

Bij de brand kwamen 2.500 varkens om. Rudi Krüs, eigenaar van het bedrijf, verklaart dat begin september de puinbreker komt.

Lees verder onder de foto.

Op de plek van de afgebrandde stal moet, als het kan, een nieuwe stal komen zonder luchtwasser. - Foto's: Henk Riswick

Toekomst

Een maand na de brand oriënteert Krüs zich weer op de toekomst. Hij wil herbouwen, maar wel een ander type stal als dat er stond. Hij gaat daarom bij collega’s op bezoek die werken met nieuwe type stallen. Ook wil hij in gesprek met specialisten om te bepalen wat vergunningstechnisch mogelijk is op zijn bedrijf. Een ding weet de varkenshouder wel: als het even kan wil hij een stal zonder luchtwasser, maar een waarbij emissie bij de bron wordt aangepakt.

Ik denk dat ik mijn leven lang bang blijf voor brand

Schrik

Krüs zegt dat hij de schrik van de brand wel weer te boven is. Maar vergeten doet hij het nooit. Krüs: “Ik denk dat ik mijn leven lang bang blijf voor brand. Ook omdat de oorzaak niet bekend is.”