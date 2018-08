Raad van State lijkt Brabant weinig kans te geven

De provincie Noord-Brabant lijkt weinig kans te maken om via een voorlopige voorziening bij de Raad van State de stalderingsregels te herstellen.

Dat bleek donderdag 2 augustus tijdens een zitting van de Raad van State. De provincie wilde in een verkorte procedure (voorlopige voorziening) een beslissing van de rechtbank Oost-Brabant buiten werking stellen.

Eerdere uitspraak: staldering niet voor alle bedrijven

Die beslissing ging over vergunning voor een varkensbedrijf die de gemeente Reusel De Mierden had afgegeven. De rechtbank besloot in mei van dit jaar dat de stalderingsregels niet voor alle varkensbedrijven kunnen gelden. Voor kleinere veebedrijven heeft de stalderingseis zulke negatieve gevolgen dat de eis niet algemeen gesteld mag worden, aldus de rechtbank.

Zonder vooruit te lopen op de uitspraak over 2 weken zei de Raad van State dat het juridisch lastig was mee te gaan met het verzoek van de provincie, temeer nu de provincie klip en klaar zei geen bezwaar te hebben tegen de vergunning van de betrokken varkenshouder.

Varkenshouder blij met duidelijkheid

Advocaat van de betrokken varkenshouder Niels Crooijmans zegt blij te zijn met de duidelijkheid voor zijn cliënt, die nu vooruit kan met de geplande investeringen.

Eerder werd de varkenshouder gedwarsboomd door de provinciale stalderingsregels. Die vereisen dat elders varkensstallen uit productie worden genomen bij elke uitbreiding van de varkenshouderij.