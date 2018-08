Jansen en Douma stappen op bij POV

Voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric Douma leggen in november hun functie neer bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Dat gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering van de POV, die dit najaar op de agenda staat.

In het persbericht staat dat met de vorming van de POV bereikt is dat Jansen voor ogen had. Namelijk een belangenbehartiger voor de varkenshouderij. Dat is gerealiseerd en de POV staat als een huis, volgens Jansen en Douma.

Douma en Jansen. De POV raakt in een klap haar voorzitter en vicevoorzitter kwijt. - Foto: Foto: Van Assendelft Fotografie

Problemen varkenshouderij

Dat wil niet zeggen dat de varkenshouderij geen problemen meer kent. De maatschappelijke discussie over de sector gaat door en de financiële positie van de varkenshouder is vaak te zwak, betoogt Jansen in het persbericht. Desondanks ziet zij toekomst voor de varkenssector, mits deze kritisch naar zichzelf durft te kijken en goed luistert naar signalen uit de buitenwereld.

Vertrek niet verwacht

De overige leden van het dagelijks bestuur van de POV zijn verrast door het besluit van Jansen en Douma. Zij hadden hun vertrekt niet verwacht.

Jansen en Douma kondigen nu hun vertrek aan, zodat er tijd is op zoek te gaan naar opvolgers. De varkenshouders kunnen dan tijdens de ledenvergaderingen in november hun steun geven aan 2 nieuwe bestuurders.