Gegevens varkensbedrijf met luchtwassers op straat

Actiegroep Max5odeur wil gegevens van varkensbedrijven met falende luchtwassers openbaar maken.

Dit naar aanleiding van onderzoek van Wageningen waaruit blijkt dat de hoge rendementen van de gecombineerde luchtwassers niet gehaald worden. Door het falen van de luchtwassers zouden burgers met meer stankoverlast te maken krijgen dan dat er vergund is. Volgens de actiegroep heeft de burger het recht om te weten waar deze bedrijven zich bevinden.

Gecombineerde luchtwassers bij een varkensstal. Het rendement van de luchtwassers is lager dan zou moeten. De actiegroep wil bekendmaken bij welke bedrijven die luchtwassers staan. - Foto: Bart Nijs

Overijssel geeft gehoor aan WOB-verzoek

De provincie Overijssel heeft aan het verzoek (WOB-verzoek) gehoor gegeven en hiervan worden een aantal bedrijven genoemd op de website van de actiegroep. In Overijssel hebben 133 bedrijven een NB-vergunning verleend gekregen. Gaat het volgens de actiegroep in Overijssel om middelgrote en grote bedrijven, in Limburg zouden zeer grote bedrijven afhankelijk zijn van luchtwassers.

Limburg geeft lijst met aanvragen

De provincie Limburg heeft geweigerd om aan het verzoek van de actiegroep te voldoen, maar heeft wel een lijst met aanvragen die in behandeling zijn afgegeven. Voor de provincies Gelderland en Brabant is Max5odeur nog in afwachting van gegevens.