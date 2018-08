‘Gat’ in stalderingsregels Brabant blijft overeind

De poging van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant om in een kortgedingprocedure de stalderingsuitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 22 mei 2018 te laten schorsen, is mislukt.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. De rechtbank stelde in mei dat in bepaalde gevallen van veehouders niet kan worden geëist dat ze voldoen aan de provinciale stalderingseis.

Gevolg: boeren kunnen zich beroepen op uitspraak mei

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft in een uitspraak van 9 augustus besloten de zienswijze van de rechtbank Oost-Brabant in stand te laten. Dit betekent dat boeren in Brabant die een omgevingsvergunning hebben aangevraagd voordat de Verordening Ruimte op 13 juli 2017 in werking trad en die na uitbreiding een bouwperceel hebben dat niet groter is dan 1,5 hectare, zich kunnen beroepen op de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. Dit geldt als het niet-stalderen een reden is om de vergunning te weigeren.

Wat is stalderen?

Stalderen houdt in dat een veehouder die wil uitbreiden een bestaande stal in de omgeving zal moeten slopen. Hierbij moet ten minste 110% van het aangevraagde bouwoppervlak gesloopt worden.

GS is bang dat de uitspraak in mei betekent dat de bepalingen van de rechtbank over staldering automatisch buiten toepassing worden gelaten door een rechtbank. Daarom was het college een kortgedingprocedure gestart.

Stalderen houdt in dat een veehouder die wil uitbreiden een bestaande stal in de omgeving zal moeten slopen.

In het concrete geval van varkenshouder Erik Lemmens uit Lage Mierde, gemeente Reussel-De Mierden, gaf GS voor de Raad van State aan geen bezwaar te hebben tegen de conclusie van de rechtbank Oost-Brabant. Ook bleek GS tijdens de rechtszitting geen bezwaar te hebben tegen de omgevingsvergunning die gemeente Reussel-De Mierden op 5 juli 2018 alsnog verleende aan de varkenshouder, ondanks het niet-stalderen.

Alleen van toepassing op zaak-Lemmens

Volgens de kortgedingrechter heeft het buiten toepassing laten van enkele bepalingen over staldering in de uitspraak van de rechtbank echter alleen betrekking op de zaak van Lemmens. Volgens de voorzieningenrechter van de RvS zijn Brabantse gemeentes niet gehouden om de overwegingen van de rechtbank Oost-Brabant mee te nemen in hun beslissingen. Daar bestaat geen verplichting toe. Daarom leent de rechterlijke uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant zich niet voor een schorsing, aldus de kortgedingrechter.

Omdat GS geen bezwaar heeft tegen de beslissing in het concrete geval van Erik Lemmens concludeert de kortgedingrechter dat er bovendien geen sprake is van een spoedeisend belang.

Advocaat: eindelijk rust voor varkenshouder

Advocaat Niels Crooijmans van Goorts+Coppens advocaten in Deurne die Erik Lemmens vertegenwoordigde tijden deze zaak is tevreden over de afloop. “Mijn cliënt is erg blij dat het verzoek van GS is afgewezen door de rechter. En dat nu is komen vast te staan dat de provincie zich niet verzet tegen de vergunning. Dat geeft mijn cliënt rust, na een heel lang voortraject.”