Enquête: geeft u uw varkens pijnstillers?

De varkenshouderij heeft het antibioticagebruik al fors verlaagd. Om het gebruik verder te verlagen kijkt de varkenshouderij naar een breed scala van mogelijkheden zoals het verhogen van de bedrijfshygiëne. Ook het gebruik van pijnstillers heeft een positief effect op het verlagen van het antibioticagebruik.

Een varken met pijn of dat zich niet lekker voelt vreet en drinkt slechter. Met een pijnstiller blijven ze vreten en drinken en kunnen ze vaak zonder of met minder antibiotica behandeld worden.

Pijnstillers zijn er in meerdere soorten, daarvan worden paracetamol en onstekingsremmers NSAID en cortosteroïden in de varkenshouderij ingezet. Paracetamol verzacht de pijn, NSAID’s werken pijnstillend en ontstekingsremmend, cortosteroïden zijn ook ontstekingsremmend maar werken niet zo agressief in op het maagslijmvlies als NSAID’s.

Wat vindt u van het gebruik van pijnstillers?

Boerderij is benieuwd of en wanneer u pijnstillers in zet bij uw varkens om het antibioticagebruik te verlagen. Deze enquête kost 2 minuten van uw tijd.