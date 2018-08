DCA Beursprijs daalt met 4 cent

DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 4 cent verlaagd naar € 1,43 per kilo geslacht gewicht. Vorig jaar bleef de prijs in deze week nog stabiel op € 1,62 per kilo.

De Boerenvarkensprijs blijft voor de komende week nog wel onveranderd op € 1,59 per kilo. “Het aanbod is niet ruim”, wordt daaraan toegevoegd. In Duitsland stabiliseerde de Vereinigungspreis zich woensdag op € 1,55 per kilo geslacht gewicht. De slachterijen volgden deze prijszetting. Nu de varkens weer wat beter groeien dan tijdens het extreem hete weer van enige tijd geleden, worden er weer wat meer dieren aangeboden voor de slacht. Daar staat tegenover dat de kopers van slachtrijpe dieren wat afwachtend zijn geworden. Op de internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) kwamen de zaken op vrijdag 31 augustus wat moeizamer tot stand. Het gevolg hiervan was dat de prijzen wat onder druk kwamen. De uiteindelijke gemiddelde prijs zakte zodoende met 2 cent naar € 1,58 per kilo. Dit geeft aan dat de markt moeizaam prijshoudend is. Normaal gesproken wordt uitgegaan van een stabiele markt als het verschil tussen de internetveiling en de Vereinigungspreis 5 cent bedraagt en dat is dus op dit moment niet het geval.