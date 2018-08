Brabant wil staldering redden via Raad van State

De Provincie Noord-Brabant wil met een verkorte juridische procedure de staldering overeind houden. De provincie heeft bij de Raad van State een voorlopige voorziening aangevraagd om een eerdere uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant niet van toepassing te verklaren voor andere veehouders en gemeenten.

De Brabantse rechter oordeelde in mei dat de stalderingseis in sommige gevallen te ver gaat. De stalderingseis houdt in dat varkensbedrijven in Brabant alleen kunnen uitbreiden als elders stalcapaciteit wordt weggenomen door sloop.

De rechtbank heeft in zijn uitspraak geoordeeld dat hij vindt dat de stalderingsregel voor bepaalde groepen ondernemers niet geldt. De provincie is het principieel niet eens met dit oordeel en heeft daarom beroep ingesteld.

Provincie wil schorsende werking voorkomen

Het hoger beroep heeft echter geen schorsende werking, waardoor het op dit moment mogelijk is dat gemeenten vergunningen afgeven zonder dat er sprake is van staldering. Daar wil de provincie een stokje voor steken via een voorlopige voorziening bij de Raad van State. “De uitspraak van de rechtbank betekent ook onduidelijkheid en onzekerheid bij bijvoorbeeld gemeenten en bedrijven of ze de regeling nu wel of niet moeten toepassen. Die onzekerheid willen we zo snel mogelijk wegnemen. Dat is de reden voor de vraag om een voorlopige voorziening”, aldus de provincie.

Vergunning Reusel De Mierden niet in het geding

In de procedure ter voorbereiding van de voorlopige voorziening heeft de provincie te kennen gegeven zich niet te verzetten tegen de vergunning die in de gemeente Reusel De Mierden is afgegeven en waarover de oorspronkelijke rechtszaak ging. Advocaat Niels Crooijmans van de betrokken varkenshouder wil dat graag in de juridische procedure vastgelegd zien. Crooijmans heeft overigens twijfels of de provincie met deze rechtszaak bij de Raad van State wel aan het goede adres is.