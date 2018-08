Biggenmelk geven leidt niet tot extra groei

Standaard verstrekken van biggenmelk is niet altijd zinvol. Dit blijkt uit een veldonderzoek van de Fachhochschule Zuid-Westfalen.

Het verstrekken van extra melk heeft in de eerste 10 dagen na de geboorte geen gunstig effect op de gewichtsontwikkeling van de biggen. Dit geldt voor zowel biggen met een laag geboortegewicht als voor biggen in grote tomen.

Biggenmelk niet zinvol bij zeug met goede melkproductie

Een uitkomst die onderzoeksleider professor Mechthild Freitag vooraf niet had verwacht. Met name bij zeugen met een goede melkproductie is biggenmelk niet zinvol. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de melkproductie bij zeugen met een grotere toom biggen juist toeneemt waardoor de zeug goed in staat is om de biggen zelf voldoende te zogen.

Tekst gaat verder onder foto

In het onderzoek heeft de Fachhochschule de groei vergeleken van biggen die niet bijgevoerd werden met biggen die biggenmelk, aangezuurd water of elektrolytenmix kregen. - Foto: Henk Riswick

Op basis van de gewichtstoename van de biggen ontdekten de onderzoekers dat een zeug met 14 biggen bijna 2 maal zoveel melk produceert als een zeug met 11 biggen.

Groei biggen vergeleken

In het onderzoek heeft de Fachhochschule de groei vergeleken van biggen die niet bijgevoerd werden met biggen die biggenmelk, aangezuurd water of elektrolytenmix kregen. De biggen die melk bij kregen, groeiden niet harder dan de rest. Dit gold ook voor lichtere biggen, deze groeiden per dag niet veel harder dan de zwaardere biggen.

Prestarter leidde niet tot hogere daggroei

De biggen die de eerste 10 dagen biggenmelk bijgevoerd kregen, vraten vanaf het eerste moment dat er een prestarter werd bijgevoerd daar wel meer van, wat echter niet tot een hogere daggroei leidde over de periode tot 20 dagen. Over het hele onderzoek groeiden de biggen uit de 26 koppels zonder enige bijvoeding juist het hardst.

In de 2 onderzoeksfases zijn in 220 tomen een kleine 3.000 biggen gevolgd op een bedrijf met 750 zeugen. De proeven zijn 3 maal herhaald.