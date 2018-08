Biggenexport naar Spanje explosief gegroeid

In het eerste halfjaar van dit jaar zijn er meer Nederlandse biggen de grens over gegaan.

In totaal zijn er van januari tot juli 3.558.577 Nederlandse biggen geëxporteerd. Dat is 9% meer dan in het eerste halfjaar van 2017. De top 5-landen voor de export is het afgelopen halfjaar, Duitsland uitgezonderd, gewijzigd.

2,2 miljoen biggen naar Duitsland

De meeste biggen zijn traditiegetrouw naar Duitsland gebracht, de handel tussen Nederland en Duitsland is nagenoeg gelijk gebleven. Er zijn in het eerste halfjaar 2.2 miljoen biggen geëxporteerd naar het buurland. Dit is 1% minder dan het eerste halfjaar van 2017.

Enorme groei in biggenexport naar Spanje

Spanje heeft in de top 5 van exportlanden de tweede plaats ingenomen ten koste van België en Luxemburg. Het Zuid-Europese land heeft het eerste halfjaar 578.682 biggen geïmporteerd vanuit Nederland. Een enorme groei van 266% ten opzichte van 2017. Ondanks dat Italië plek 4 heeft ingenomen op de ranglijst van landen die Nederlandse biggen kopen, zijn er 18% minder biggen in het eerste halfjaar richting Italië gegaan.

Polen sluit de top 5 af met 61.619 biggen, wat een groei betekent van 4% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017.

Een opmerkelijk land dat net buiten de top 5 valt, is Roemenië, waar in de eerste helft van dit jaar toch nog 54.498 biggen naartoe zijn getransporteerd.