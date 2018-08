Beursprijs varkens stijgt nog eens 6 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 6 cent verhoogd naar € 1,47 per kilo geslacht gewicht. Daarmee komt de prijsstijging bij de varkens op 14 cent in drie weken tijd.

De Boerenvarkensprijs is voor de komende week met 4 cent verhoogd en komt daarmee op € 1,59 per kilo. “De varkens zijn gevraagd”, luidt de korte maar duidelijke toelichting bij deze notering. In het spoor van de verbeterde varkensmarkt begint ook de biggenafzet beter te lopen. De Boerenbiggenprijs is daarop met 50 cent verhoogd naar € 36,50 per stuk.

De prijsverbeteringen in Nederland zijn ontstaan in navolging van de Duitse markt. De Duitse markt laat in drie weken tijd een prijsopleving zien van 16 cent per kilo. De Vereinigungspreis van producentenorganisatie VEZG is in de periode gestegen van € 1,39 naar € 1,55 per kilo geslacht gewicht.

De varkens blijken in Duitsland nog steeds goed gevraagd ondanks een capaciteitsvermindering bij de slachterijen. Wel lijkt er enige stabilisatie in de markt te ontstaan. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs funcitoneerde de afgelopen weken als een aanjager van de opzwepende stemming in de markt, maar nu komt de prijsontwikkeling op deze internetveiling in wat rustiger vaarwater.

De Teleporc-veiling van vrijdag 17 augustus leverde een status quo op in vraag en aanbod. De prijs bleef zodoende gelijk op een niveau van € 1,61 per kilo. Het prijsverschil ten opzichte van de Vereinigungspreis bedraagt daarmee 5 cent per kilo. Normaal gesproken wordt dit gezien als een teken dat de markt enigszins in evenwicht is gekomen.