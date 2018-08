Beursprijs varkens stabiliseert

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft voor de komende week onveranderd op € 1,47 per kilo geslacht gewicht. Daarmee komt een eind aan de prijsralley van drie weken waarin de prijs met 14 cent omhoog ging.

De Boerenvarkensprijs blijft gelijk op € 1,59 per kilo. In het begeleidende commentaar wordt vermeld dat de varkens vlot zijn te plaatsen. Wel zouden volgens de initiatiefnemer van deze notering enkele Nederlandse handelaren de varkensprijs op dit moment onder druk zetten.

In Duitsland wordt melding gemaakt van een evenwichtige markt. De vraag is goed en het aanbod is relatief krap. De groei van de varkens neemt weer toe nu de temperaturen weer wat zijn gezakt, maar vooralsnog ziet het er naar uit dat de beschikbare aantallen slachtrijpe dieren zonder problemen zijn te plaatsen.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs onderstreepte vrijdag 24 augustus de stabiele situatie in de markt. Het gemiddelde prijsniveau bleef onveranderd op € 1,60 per kilo. Daarmee bedraagt het verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis 5 cent en dat wordt gezien als een gezonde situatie voor een stabiliserende markt.