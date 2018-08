Beursprijs varkens plust 7 cent

DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 7 cent verhoogd naar € 1,41 per kilo geslacht gewicht. De Beursprijs haakt daarmee aan bij de plots sterk stijgende varkensprijs in Duitsland.

De Boerenvarkensprijs stijgt voor de komende week met 6 cent naar € 1,55 per kilo. “Zeer krap aanbod van lichte varkens zorgt voor verdere stijging”, luidt de toelichting op deze prijsverhoging. In Duitsland staan op dit moment duidelijk de producenten aan het roer van de varkensmarkt. De Duitse producentenvereniging VEZG verhoogde de Vereinigungspreis met liefst 8 cent naar € 1,49 per kilo geslacht gewicht. Bovendien riep vakbond ISN haar varkenshouders op geen zogenoemde hauspreizen van de slachterijen te accepteren. De slachterijen Tönnies en Vion gingen de confrontatie niet aan en verhoogden de prijzen – een dag later dan normaal – ook met 8 cent per kilo. De prijsverhoging wordt ondersteund door een krap aanbod aan slachtrijpe dieren, mede door het extreem warme weer in de afgelopen weken. Bovendien lopen in een aantal regio’s de zomervakanties op hun eind. Dat betekent dat de vleesverwerkende industrie ook weer op gang gaat komen. Bovendien gaan consumenten die terug zijn van vakantie ook weer meer vlees inslaan. Gezien de prijsontwikkeling op de internetveiling van de Duitse varkensbeurs mag de varkenshouder zelfs nog hopen op een verdere prijsstijging. De veiling van vrijdag 10 augustus leverde een prijsstijging op van 7 cent naar € 1,60 per kilo. Daarmee ligt deze prijs 11 cent hoger dan de Vereinigungspreis en dat verschil is relatief groot. De varkenshoudersvakbond ISN ziet daarin voldoende speelruimte voor een verdere prijsstijging.