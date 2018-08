Beursprijs varkens klimt 1 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens stijgt voor de komende week met 1 cent naar € 1,34 per kilo geslacht gewicht. Deze prijsbeweging geeft aan dat de varkensmarkt in Nederland licht verbeterd.

In Duitsland heeft de varkensprijs nu een flinke opmars te pakken. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) klom vrijdag 3 augustus weer naar een niveau van € 1,50 per kilo geslacht gewicht. Daarmee ligt het prijsniveau weer praktisch op het niveau van enkele weken geleden. Het aanbod aan levende varkens is mede door het hete weer krap, terwijl er voor de tijd van het jaar toch sprake is van een goede vraag.

De Vereinigungspreis van producentenorganisatie VEZG ging woensdag dan ook al met 2 cent omhoog naar € 1,41 per kilo. Het gat ten opzichte van de veilingprijs is groter dan 5 cent en dat geeft aan dat er op dit moment sprake is van een vriendelijke stemming en een vooruitzicht dat hoop biedt op enige prijsverbetering.