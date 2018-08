Ademhaling zeug als hittegraadmeter

De ademhalingsfrequentie bij kraamzeugen is een goed alternatief om te bepalen of de zeugen in de kraamstal het te warm hebben of niet. Dat zegt Anita Hoofs, onderzoeker bij Wageningen UR.

De ademhalingsfrequentie bij kraamzeugen is een goed alternatief om te bepalen of de zeugen in de kraamstal het te warm hebben of niet, aldus Anita Hoofs, onderzoeker bij Wageningen UR.

Varkens sturen in warmteafgifte door bij kou bij en op elkaar te gaan liggen en de poten onder het lichaam te houden. Bij warmte gaan ze zoveel mogelijk uit elkaar liggen en gespreid liggen, daarnaast versnelt de ademhaling.

13 tot 18 ademhalingen per minuut

In de kraamstal is het door individuele huisvesting echter lastig om via het liggedrag te beoordelen of een zeug het te warm of te koud heeft. Een goed alternatief kan dan het tellen van de ademhalingsfrequentie zijn. Voor een zeug is de normaalwaarde van ademhaling 13 tot 18 ademhalingen per minuut. Bij een forse verhoging is er sprake van hittestress.

Langer geboorteproces

Als zeugen het te warm hebben, dan heeft dat een langer geboorteproces (partusduur) tot gevolg, wat leidt tot meer doodgeboren biggen, minder vitale biggen en een lagere biestopname. De gewenste partusduur is niet langer dan 4 uur.

Verlaagde voeropname

Daarnaast zal een zeug die het te wam heeft minder voer opnemen. Een verlaagde voeropname geeft meer conditieverlies in de kraamstal dan de gewenste maximale 10%. Als een zeug meer gewicht verliest, leidt dit uiteindelijk tot minder levend geboren biggen in de volgende worp.

Een aantal afkoeltips zijn:

Verstrek voldoende en koud water en controleer de waterafgifte van de drinknippel

Koel de inkomende lucht

Pas de voerbeurten aan naar een koeler tijdstip van de dag

Pas het ventilatieniveau aan bij grote verschillen in temperatuur van dag en nacht