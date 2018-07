Verfijning gezichtsherkenning varkens

Het Chinese technologiebedrijf Yingzi heeft een nieuwe stap gezet op het gebied van gezichtsherkenning bij varkens.

Tijdens een persbijeenkomst op 16 juli presenteerde Yingzi gezichtsherkenning 2.0. Met gebruik van kunstmatige intelligentie claimt het bedrijf snel en nauwkeurig varkens te kunnen identificeren die in koppels lopen.

Op grote schaal toepasbaar

Gezichtsherkenning 2.0 maakt volgens het bedrijf hun kunstmatige intelligentie op grote schaal toepasbaar voor de varkenshouderij. Met de nieuwste module is het mogelijk varkens te selecteren op basis van de genetische informatie. Een vervolgstap is met gebruik van de DNA-gegevens dieren te kruisen die de snelste genetische vooruitgang opleveren. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van genetische informatie. Genetische selectie en kruisingsadvies op basis van DNA-kenmerken zorgt volgens Yingzi voor snellere vooruitgang in productiviteit en kostprijsverlaging voor de varkenshouderij.

‘Verbetering hele productieketen’

Afgelopen maart presenteerden de Chinezen de 1.0-versie van hun techniek voor gezichtsherkenning bij varkens aan de internationale pers. Bij Yingzi pretenderen ze dat hun techniek de hele productieketen verbetert. Dat geldt op het gebied van fokkerij, diergezondheid, productie, traceerbaarheid en voedselveiligheid.