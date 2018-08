Varkensvoer wordt duurder door droogte

De prijs van varkensvoer stijgt door de droogte. Hoeveel de prijs stijgt, durven deskundigen niet te voorspellen.

De prijs van varkensvoer stijgt door de droogte. De graanprijzen op de termijnmarkten gaan omhoog onder invloed van de kleinere oogst. Andere grondstoffen bewegen mee met de graanprijzen. Deskundigen durven niet te voorspellen hoeveel de prijs van varkensvoer zal stijgen. Daarvoor spelen te veel andere factoren mee. De belangrijkste onzekerheid is het effect van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Graanoogst 2018. Opbrengsten zijn lager en prijzen hoger door de droogte. - Jan Willem van Vliet

Nederlandse importeurs stappen over op soja uit VS

Zeker is dat dit zorgt voor een verschuiving van handelsstromen. Dat geldt in het bijzonder voor soja. Omdat Chinese importeurs geconfronteerd worden met een heffing op Amerikaanse soja gaan ze op zoek naar andere leveranciers. Die vinden ze in Zuid-Amerika en dan met name in Brazilië. Met als gevolg dat Europese en Nederlandse importeurs van sojabonen overstappen op soja uit de Verenigde Staten. Die is door het handelsconflict inmiddels flink goedkoper geworden.

Schroten en hullen goedkoper

Dat betekent dat de schroten en hullen die overblijven na het winnen van de soja-olie (crushen) voor humane consumptie, ook goedkoper worden. Dat compenseert een deel van de prijsstijging door de hogere graanprijzen.

In Duitsland, waar veel eigen graan wordt verwerkt in varkensvoer, is het effect groter. Daar is het denkbaar dat een deel van de varkenshouders de varkensstal leeg laat en het graan direct verkoopt. Daardoor neemt het aanbod toe en kan de graanprijs wat dalen.