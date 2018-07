Varkensbedrijf Mariënheem mag bijna verdrievoudigen

Een varkensbedrijf in Mariënheem, gemeente Raalte (Overijssel), mag van de Raad van State uitbreiden.

De Raad van State laat de verleende omgevingsvergunning in stand. In de ogen van de Haagse rechters heeft de gemeente Raalte geen fouten gemaakt bij het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van de varkenshouderij.

In de uitspraak verklaarde de Raad van State woensdag 11 juli alle inhoudelijke bezwaren van de Stichting Leefbaar Buitengebied en Stichting VROM? en een omwonende ongegrond.

Van 1.666 naar 4.400 varkens

Het gevolg is dat de varkenshouder zijn bedrijf kan laten groeien van 1.666 vleesvarkens naar bijna 4.400 vleesvarkens. De bezwaarmakers waren van mening dat de gemeente in de fout was gegaan door de varkenshouderij als apart bedrijf te zien.

Op een adres direct naast de varkenshouderij exploiteert dezelfde ondernemer een vleeskalverenhouderij met 800 dieren. De vergunningaanvraag had geen betrekking op dat bedrijf, aldus de gemeente.

2 zelfstandige veebedrijven met eigen vergunning

De Raad van State is het eens met de zienswijze van de gemeente Raalte. Het gaat om 2 zelfstandige veebedrijven, die ieder voor zich afzonderlijke vergunningen vereisen. Voor de milieubeoordeling maakt het volgens de RvS ook geen verschil.

Emissie fijn stof, geur en ammoniak omlaag

Ondanks de uitbreiding van de varkenshouderij gaat de emissie flink omlaag. Door de nieuwste technieken toe te passen stoten de nieuwe stallen veel minder fijn stof, geur en ammoniak uit dan de oude stallen.