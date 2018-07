Tsjechen vinden antistoffen tegen varkenspest

Tsjechische dierenartsen hebben antistoffen tegen Afrikaanse Varkens Pest (AVP) gevonden in het bloed van één van de zes wilde zwijnen die zijn gevangen in het Ostrata gebied in de regio Zlìn. Dat meldt Týden.

Daarmee komt het totaal aantal gevonden niet zieke wilde zwijnen met antistoffen op 19. Levende dieren met antistoffen hebben het virus heeft overleefd. Daarnaast betekent dit dat het virus mogelijk nog steeds in het gebied aanwezig is. De laatste keer dat Tsjechische veterinairen antistoffen aantroffen in het bloed van levende wilde zwijnen was in april van dit jaar. In februari is voor het laatst virus aangetoond bij een dood wild zwijn. De laatste melding van een besmet varken dateert van april. Dit betrof een wild zwijn dat 4 tot 6 maanden daarvoor was doodgegaan. Afschotbeleid Ondanks de relatief gunstige situatie in Tsjechië, zeker gezien de ontwikkelingen in omringende landen, blijft het afschotbeleid onverminderd van kracht. Tegelijkertijd blijft de verplichte registratie van varkenstransporten overeind. Lees ook: AVP binnen 4 jaar in Duitsland