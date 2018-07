POV dient onderzoeksvoorstel ‘Beter klimaat in varkensstallen’ in

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) heeft een onderzoeksvoorstel opgesteld samen met Wageningen Universiteit (WUR) en het bedrijfsleven, met als onderwerp ‘Beter klimaat in varkensstallen’.

Het voorstel is onlangs ingediend bij de Topsectoren Agri en Food van de overheid voor een bijdrage in de financiën. Het doel van het onderzoeksproject is het onderzoeken en mogelijk maken van een gezond stalklimaat voor dier en mens. Niet alleen het aantonen maar ook het borgen hiervan is een belangrijk onderdeel.

De POV wil samen met bedrijven en organisaties in de varkensketen werken aan het project. Hierbij worden niet alleen de stalinrichting en de diergezondheid meegenomen, maar ook de humane gezondheid en veiligheid. De onderwijsinstellingen werken mee in het onderzoeksproject. Dataverzameling en alarmering is een van de onderdelen in het project, die praktijkrijpe maatregelen in bestaande stallen op kunnen leveren. Daarnaast moeten uit het project stalsystemen komen rollen die als inspiratie dienen voor varkenshouders die een nieuwe stal gaan bouwen.