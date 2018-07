Nederlandse slachterijen verwerken meer varkens

Nederlandse slachterijen kregen de eerste helft van 2018 ruim 0,5 miljoen varkens meer aan de haak – 7,5 miljoen in totaal – dan in dezelfde periode in 2017.

Volgens cijfers van overheidsdienst RVO.nl stijgt het aantal slachtingen al een paar jaar. Dit jaar gaat het echter opmerkelijk hard.

Export naar Duitsland niet meer lucratief

Volgens Jan Vernooij, voorzitter van de commissie varkens- en biggenhandel van koepelorganisatie Vee&Logistiek, is de situatie in pakweg 3 jaar gekanteld. Toen werd voor luxe varkens nog zo’n 3 cent per kilo geslacht gewicht meer betaald in Duitsland.

Het is nu zover dat varkens in Nederland 3 à 5 cent per kilo meer opbrengen dan in Duitsland. Exporteren is dus niet meer lucratief.

Nieuwe slachterij Westfort is belangrijk keerpunt

Een belangrijk keerpunt voor de varkenssector is de opening van de nieuwe slachterij van Westfort in IJsselstein, vertelt Vernooij. Dat was eind 2015. Westfort vraagt ook nadrukkelijk luxe varkens, zodat voor alle type dieren en genetica afzet is in Nederland.

Slachterij van Westfort in IJsselstein. - Foto: Fotopersburo Dijkstra

Exporteren van slachtrijpe dieren naar Duitsland is om verschillende redenen minder interessant. De Duitse afrekenmodellen zijn laatste jaren regelmatig aangepast, ten nadele van de leverancier. De berenkorting is verhoogd en ook is volgens Vernooij het inslachtingspercentage hoger in Duitsland.