Ministerie halveert reductienorm combiwassers

De POV reageert verbolgen op de bekendmaking van de nieuwe emissienormen voor gecombineerde- en biologische luchtwassers door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De emissiefactoren zijn fors naar beneden bijgesteld, schrijft de Producenten Organisatie Varkenshouderij in een persbericht. De nieuwe normen gaan per 20 juli in werking. Het ministerie heeft de nieuwe normen gepubliceerd in de Staatscourant. Voor combiluchtwassers wordt het reductiepercentage voor geuremissie bijna gehalveerd. De aanscherping moet geuroverlast verminderen.

Voorbarige aanpassing

De POV vindt de aanpassing van de geurnormen voorbarig. Volgens de POV zijn de oude emissienormen haalbaar, mits de luchtwassers goed zijn gefabriceerd en onderhouden. Het ministerie past de normen aan na onderzoek van Wageningen UR. Daaruit blijkt dat luchtwassers minder goed functioneren dan aanvankelijk gedacht.

Varkenshouderij aan zet

De varkenshouderij is nu aan zet. Stientje van Veldhoven, de verantwoordelijk staatssecretaris, is onder voorwaarden bereid de reductiepercentages weer te verhogen. Zij wil dat als de varkenshouderij kan aantonen en borgen dat luchtwassers wel het verwachte rendement halen.