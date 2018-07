Miljoenendeal met varkensvet

Nederland heeft toestemming om varkensvet (reuzel) te exporteren naar China voor gebruik in producten voor humane consumptie.

De ketenorganisatie voor oliën en vetten (MVO) en de Vereniging Verwerkers Slachtbijproducten (VVS) hebben na 6 jaar onderhandelen groen licht gekregen voor de export van reuzel en verwachten jaarlijks voor enkele miljoenen euro’s aan varkensvet te kunnen exporteren naar China.

Schouten en Yue Feng tekenen protocol

Varkensvet is een belangrijk ingrediënt in soep en bakkerijproducten, zoals de traditionele mooncakes. De export van reuzel voor gebruik in veevoeding was al toegestaan, nu is er dus ook een erkenning voor humane toepassingen. Minister van LNV Carola Schouten tekende deze week samen met de Chinese minister van landbouw, Ni Yue Feng, in Den Haag het protocol.