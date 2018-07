KDV herziet grondstoffenlijst varkensvoer

De tweede versie van de grondstoffenlijst van Keten Duurzaam Varkensvlees is een feit.

De lijst geeft een overzicht van toegestane grondstoffen die ketendeelnemers mogen voeren aan hun varkens. De grondstoffenlijst is van toepassing voor alle diercategorieën, te beginnen bij biggen vanaf 12 kilo.

Beperkt aantal grondstoffen

Keten Duurzaam Varkensvlees werkt sinds 1 januari dit jaar met de lijst. De aangepaste grondstoffenlijst gaat deze maand in werking. Door het aantal toegestane grondstoffen te beperken en vast te leggen, wil de keten voorkomen dat varkens risicovolle grondstoffen in hun voer krijgen. Volgens Keten Duurzaam Varkensvlees vragen hun afnemers in toenemende mate om transparantie en voedselveiligheid. Om aan deze klantvraag te voldoen, krijgen de varkens van de ketenboeren een beperkt aantal grondstoffen.