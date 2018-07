Handelaren Boerkamp en Ter Haar bundelen krachten

Vee- en varkenshandel Frans ter Haar in Reutum (Ov.) en Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp in Wilp (Gld.) zijn een samenwerking gestart.

Sinds 1 juli werken ze samen bij de afzet van vleesvarkens, het plaatsen van biggen en het verzamelen en vermarkten van slachtzeugen.

Mentaliteit

Volgens Aalt Posthouwer van Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp is gekozen voor Ter Haar vanwege de mentaliteit binnen beide bedrijven. Die sluit goed op elkaar aan. Dat geldt ook voor de activiteiten van beide bedrijven. Posthouwer-Boerkamp zet 90% van de de varkens af binnen een Nederlands marktconcept, zoals Beter leven. Ter Haar is juist veel actief in de export van biggen en vleesvarkens naar Duitsland.

Veranderende varkensmarkt

Volgens Posthouwer kunnen beide bedrijven hun klanten beter en sneller bedienen door de samenwerking. Daar vraagt de snel veranderende varkensmarkt om, betoogt hij. Ze blijven tevens kijken naar mogelijkheden voor verdere kostenbesparing. De samenwerking past in de trend van schaalvergroting in de sector, waar Boerderij onlangs over schreef.